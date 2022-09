Der Protest am Montag ändert sich

Noch immer demonstrieren montags Impfskeptiker in Münster. Doch nicht allein die Impfung gegen das Coronavirus steht mittlerweile im Fokus des Protests. Ein regelmäßiger Redner verbreitet auch in anderen Bezügen unwidersprochen krude Thesen.

Es ist kurz nach 19 Uhr, als am Montagabend erstmals der Begriff „heißer Herbst“ fällt. Kurz davor hat Kay Korthaus die Demo, die seit vergangenem Winter wöchentlich montags unterwegs ist, vor dem Hauptbahnhof angehalten. Korthaus, der in der Vergangenheit durch das Äußern von Reichsbürgerthesen aufgefallen war (wir berichteten), tritt in Münster seit Beginn der Pandemie als Redner und Autor gegen die Coronamaßnahmen in Erscheinung. Seit einigen Wochen widmet er sich in seinen Reden nun auch öffentlich anderen Themen.