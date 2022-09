Der Verwaltung gehen die Unterkünfte aus

Das Flüchtlingsheim an der Marie-Curie-Straße in Hiltrup soll umgenutzt werden. Es soll künftig als Wohnungsloseneinrichtung dienen, weil die Stadt auch in diesem Bereich großen Druck verspürt.

Die Unterbringung geflüchteter Ukrainer und Ukrainerinnen setzt die Verwaltung zunehmend unter Druck. Dagmar Arnkens-Homann, Leiterin des Sozialamtes, berichtete am Mittwochabend im Sozialausschuss, dass die Aufnahmekapazitäten stark ausgelastet seien. Doch das ist offenbar keineswegs das einzige Problem, das die Verwaltung rund um das Thema Migration derzeit beschäftigt.

Rund 260 Plätze stünden derzeit noch zur Verfügung. Nach aktuellem Stand bedeute dies, so Arnkens-Homann, dass in drei Wochen alle Plätze belegt seien. Zwar bemühe sich die Verwaltung aktuell auf verschiedenen Wegen, weitere Plätze zu schaffen. Doch größere Lösungen zu finden, gestaltet sich offenbar schwierig. Verstärkt werde die Situation dadurch, das anders als in vergangenen Jahren auf den ehemaligen Kasernengeländen keine oder zumindest kaum noch Plätze zur Verfügung stünden.

Geflüchtete in die alte Sporthalle in Roxel

Arnkens-Homann teilte dem Sozialausschuss daher mit, dass es durchaus möglich sei, dass schon bald die erste Turnhalle wieder als Aufnahmelösung hergerichtet werden müsse. Diese hat die Verwaltung auch bereits konkret benannt. Es handelt sich um die alte Dreifachturnhalle in Roxel. Arnkens-Homann begründete diese Wahl mit der zur Verfügung stehenden Größe und Infrastruktur, also ausreichend Sanitäranlagen, Draußenflächen und einer Kantinenmöglichkeit.

Was die mittelfristige Unterbringung angeht, ist die Raumnot so groß, dass man sich seitens der Stadtverwaltung auch wieder mit ziemlich kostspieligen Lösungen beschäftigt. „Wir prüfen gerade Unterbringungen, die bislang verworfen wurden, weil sie sehr teurer sind“, bestätigte Sozialdezernentin Cornelia Wilkens. Auf Nachfrage von Maria Winkel (SPD), ob das nicht im Widerspruch stehe mit der Umwidmung der Flüchtlingsunterkunft in der Hiltruper Marie-Curie-Straße, wo aus einem Flüchtlingswohnheim eine Unterkunft für 50 wohnungslose entstehe, verneinte Arnkens-Homann und betonte, dass man auch im Bereich der „Armutsmigration aus der EU massive Probleme“ habe: „Das Thema ist ein genauso großes.“

Armutsmigration aus der EU

Russische Asylsuchende nimmt die Stadt derweil nicht auf. Sie würden derzeit zentral in Bochum untergebracht, verwies die Sozialamtsleiterin auf eine fehlende rechtliche Regelung. Arnkens-Homann berichtete in diesem Zusammenhang von zwei russischen Medizinern, die einen Einberufungsbescheid erhalten hätten, während sie eine Aufenthaltsgenehmigung in Finnland hatten. Das Begehren auf Asyl durch russische Staatsbürger habe in Finnland jedoch keine Chance, daher seien die Mediziner nach Deutschland geflüchtet.