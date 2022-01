Design-Studierende suchen die Energie in der Pandemie

Dass die Corona-Pandemie bei Menschen auch etwas mit ihrer Energie macht, dies haben in den zurückliegenden fast zwei Jahren sicherlich viele erfahren. Studierende der Münster School of Design haben das Thema Energie in einer Rauminstallation verarbeitet, die am 7. und 8. Januar in der Trafostation zu sehen ist.

Unter dem Titel „ONplugged“ zeigen Studierende der Münster School of Design (MSD) am kommenden Freitag und Samstag (7./8. Januar) eine Sequenz aus drei Rauminstallationen in der Trafostation an der Schlaunstraße. Gemeinsam bilden diese ein Narrativ, das die Trafostation als offenen transformativen Ort erlebbar machen soll, in dem Energien freigeschaltet, gebündelt und gewandelt werden, heißt es in der Ankündigung. Ohne Eintritt, aber mit Maske und nach der 2G-plus-Regel können sich alle interessierten Besucherinnen und Besucher „dazuschalten“.

Wo können wir aufladen und wo entlädt sich Energie? Sind wir noch live dabei? Stehen wir zu sehr unter Strom und warum? Wo geht unsere Energie hin, wenn wir uns abkapseln? Und was entlädt sich, wenn wir nach zwei Jahren wieder an ein fast vergessenes Gefühl anschließen? Diesen Fragen sind die Studierenden nachgegangen, heißt es weiter.

Energie des Raumes aufgenommen

Sie haben dabei die Energie des Raumes aufgenommen, Experimente vor Ort gemacht, den Raum, die Atmosphären, das Umfeld erforscht, heißt es weiter. Daraus haben sie die drei Themen „strömen. spannen. wandeln“ destilliert, die sie jetzt für und mit den Besuchern spürbar machen wollen.

Die Kooperation ist eine zwischen zwei Institutionen, die seit März 2020 auf besondere Weise von der Pandemie betroffen waren: Drei Semester Online-Lehre gehen zu Ende, und auch die Trafostation steht vor einem Neubeginn nach Monaten des nur eingeschränkt möglichen Betriebs.

Geöffnet ist „ONplugged“ am Freitag von 18 bis 22 Uhr („strömen“) sowie am Samstag von 12 bis 16 Uhr („spannen“) und 18 bis 22 Uhr („wandeln“).