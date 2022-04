Deutsch-Kenntnisse als Türöffner für ukrainische Flüchtlinge

„La vie est belle“ steht auf dem Umschlag des Notizblocks, der vor einem der Schüler auf dem Tisch liegt. Für die 13 jungen Menschen, die sich am Dienstagmorgen in einem Unterrichtsraum in der Synagoge versammelt haben, ist indes das Leben seit zwei Monaten alles andere als schön. Sie stammen aus Charkiw und Odessa, Kiew und Mariupol, haben Schreckliches erlebt, sind – immerhin – nun erst einmal in Münster in Sicherheit.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie