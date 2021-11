Deutsche Meisterschaften in Münster

Am Wochenende kommt es zur Generalprobe in der Mensa am Ring, im Februar steigen dann die Deutschen Meisterschaften im Tischfußball in Münster.

Tischfußball-Veranstaltungen in der Mensa am Ring

Der Deutsche Tischfußball-Bund (DTFB) möchte Münster zum Tischfußball-Zentrum Deutschlands machen. Direkt neben dem Jovel soll ein Tischfußball-Zentrum entstehen – allein das liebe Geld fehlt noch. Trotzdem wird die nationale Elite in den kommenden Wochen gleich mehrfach ihre Visitenkarte in Münster abgeben. Bereits an diesem Wochenende findet das ITSF-Masters in der Mensa am Ring statt. Bis zu 400 Teilnehmer erwarten DTFB und der heimische Tischfußball-Verein Schovelkoten Münster zu der Veranstaltung, die am Samstag (13. November) und Sonntag (14. November) stattfindet.

Noch mehr Aktive werden wohl vom 4. bis 6. Februar in der Mensa am Ring aufschlagen. Dann richtet der DTFB dort die Deutsche Meisterschaft für Damen und Herren in den Wettbewerben Einzel, Doppel und Mixed aus.

Offene Meisterschaft für Aktive

Aufgrund der Pandemie mussten sich die Teilnehmer nicht über die Rangliste qualifizieren, sondern es wird eine offene Meisterschaft für alle in den Verbänden gemeldeten Spieler werden. Weil der Veranstalter mit einem großen Turnier an über 80 Tischen rechnet, wurden die Deutschen Meisterschaften für Junioren und Senioren abgespalten und finden an einem anderen Ort statt. Übertragen werden das ITSF-Masters an diesem Wochenende als auch die Deutschen Meisterschaften im Februar auf dem DTFB-Twitch-Kanal „DTFBTV“.