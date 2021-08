Deutschlands beste Bluesband

Bluesmusiker aus Großbritannien und den USA loben ihn über den grünen Klee. Und Kritiker überhäufen ihn mit Auszeichnungen: Keine Frage – Kai Strauss beherrscht den Blues. Mit seiner Band „The Electric Blues Allstars“ spielt er am Freitagabend am Jovel.

Kai Strauss zählt zum kleinen Kreis europäischer Bluesmusiker, denen auch amerikanische Kollegen und Kritiker einen authentischen Stil attestieren. Musikalisch aufgewachsen in Deutschlands Blueshochburg Osnabrück, erspielte sich Strauss in über 25 Jahren „on the road“ einen festen Platz in den Herzen der Bluesgemeinde. Unter anderem mit seiner Formation „Kai Strauss & The Electric Blues Allstars“.

Am Freitag (13. August) spielt das zu Deutschlands bester Bluesband gewählte Quintett auf der neuen Eventterrasse der Jovel Music Hall am Albersloher Weg. Los geht es um 19 Uhr.

Großer Name in der europäischen Szene

„Schon als Teenager war ich von der Musik von Buddy Guy, Albert King oder Jimmie Vaughan infiziert“, sagt der Gitarrist und Sänger, der laut Aussage des Fachmagazins Bluesnews mittlerweile in der europäischen Szene als einer der großen Namen gilt.

Fünf deutsche Blues Awards, zwei „Preise der deutschen Schallplattenkritik“, CD des Monats, Magazincover, TV-Auftritte und reichlich „air-play“ sowie Konzerte in über 20 Ländern sind bemerkenswerte Eckdaten in Strauss’ Karriere.

„Killerinstinkt“ wie die alten Meister

„Strauss spielt mit tiefem musikalischem Verständnis und fügt instinktiv die richtigen Noten und Soli zusammen. Er zeigt den Killerinstinkt, den die alten Meister wie Magic Sam hatten“, urteilt Großbritanniens Bluesgitarrenlegende Otis Grand über das letzte Doppel-Album „Live In Concert“.

Jetzt ist ganz frisch die CD „In My Prime“ erschienen, ein weiterer Meilenstein in der Bandgeschichte, wie es in einer Ankündigung des Jovel heißt. „Kai Strauss & The Electric Blues Allstars“ live – das bedeute hundert Prozent Blues, souverän und mitreißend dargeboten von einer exzellenten Band und einem Frontmann, der immer zeige, wo der Hammer hängt.

„ »Wir werden unser Bestes geben, um Sie heute Abend zu bewegen – wenn Sie Blues mögen, denke ich, können wir das.« “ B.B. King

Und wie B.B. King auf einer seiner besten Live-Aufnahmen sagt: „Wir werden unser Bestes geben, um Sie heute Abend zu bewegen – wenn Sie Blues mögen, denke ich, können wir das.“ Kai Strauss und seine international besetzte Band werden bei ihrem Konzert das Gleiche versuchen.

Einlass ist ab 18 Uhr, Karten kann man sich im Vorverkauf online unter www.jovel.de besorgen, Restkarten – soweit noch vorhanden – an der Abendkasse. Aufgrund der gesetzlichen Corona-Vorgaben gibt es nur 196 ausschließlich überdachte Sitzplätze.