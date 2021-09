„Deutschlands Probleme sind nur europäisch zu lösen“

Volt ist eine europäische Partei. Insofern ärgert es Carina Beckmann, münsterische Wahlkreisbewerberin für die Bundestagswahl am Sonntag, schon ordentlich, „dass Europa im Wahlkampf kaum eine Rolle spielt“. Bei einem Pressegespräch am Mittwoch gibt sie sich kämpferisch: „Wir sind die einzige Partei, die dieses Thema bespielt.“

Sämtliche in Deutschland aktuell diskutierten Probleme – vom Klimawandel bis zur Digitalisierung – seien nur auf europäischer Ebene zu lösen, so ihre feste Überzeugung. Beckmann räumt ein, dass es programmatisch Überschneidungen mit den Grünen gebe, mit denen Volt im Rat der Stadt Münster auch zusammenarbeitet. Aber Deutschlands Grüne arbeiten nicht mit den Grünen in anderen Ländern zusammen, was sich zum Beispiel beim Ausbau der regenerativen Energien klar als Nachteil erweise, so die Volt-Politikerin.

Der Schwede Joel Boehme, Vorstandsmitglied von Volt Europa, steht der münsterischen Kandidatin in dieser Angelegenheit bei: „Üblicherweise reden nationale Parteien über Europa. Volt indes ist eine europäische Partei, die in den Ländern mitredet.“ Zum Hintergrund: Volt hat 11 000 Mitglieder, ist in 16 europäischen Staaten eine legitime Partei und stellt 65 Mandatsträger, darunter drei im Niederländischen Parlament – und auch zwei im münsterischen Rat.

Spitzenkandidat von Volt bei der Bundestagswahl ist der Bamberger Hans-Günter Brünker. Er ist ebenfalls nach Münster gekommen, um Beckmann zu unterstützen. Brünker ist überzeugt, dass dem Modell Volt, also europäisch organisierten Parteien, die Zukunft gehöre.