Die Angst vor der Heimat

In Deutschland muss man keine Angst vor Unterdrückung haben. Im Iran ist das anders. Auch die Iraner in Münster spüren das noch teilweise. Schon bei der Wahl des Urlaubsziels ist Vorsicht geboten.

Iraner in Münster besorgt nach Präsidentenwahl

Fragt man iranisch-stämmige Menschen in Münster nach einem Interview, wollen viele anonym bleiben. Und das ist nicht besser geworden, seit der ultrakonservative Ebrahim Raisi als neuer Staatspräsident gewählt und vereidigt wurde. Sein Name wird von Oppositionellen in Verbindung mit Menschenrechtsverletzungen und der Exekution politischer Gefangener genannt.