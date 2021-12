Die CDU-Mitglieder haben entschieden: Friedrich Merz soll neuer Bundesvorsitzender werden. Unsere Zeitung hat münsterische CDU-Mitglieder um eine Stellungnahme gebeten.

Hier die Reaktionen:

Stefan Nacke, Bundestagsabgeordneter: „Ich gratuliere Friedrich Merz herzlich zu diesem sehr eindeutigen Ergebnis. 62,1 Prozent beschreiben eine große Legitimation und zugleich einen starken Auftrag für die Profilierung der CDU als Volkspartei, die die gesamte Breite der deutschen Gesellschaft erreichen will. Der neue Bundesvorsitzende, der im Januar durch den Parteitag bestätigt werden wird, muss die Partei programmatisch, strategisch und personell auf die kommenden Wahlen vorbereiten, und dafür gilt: Einigkeit macht stark.“

Simone Wendland, Landtagsabgeordnete: „Wir haben eine hohe Wahlbeteiligung und ein klares Ergebnis nach einem fairen Wettbewerb. Was will man mehr? Die Partei wird geschlossen hinter Friedrich Merz stehen. Meine Unterstützung hat er. Dass keine Stichwahl nötig ist, spart Zeit, sodass die Vorbereitung auf die Landtagswahlen 2022 früher beginnen kann. Die CDU ist wieder in der Offensive.“

Hendrik Grau, Kreisvorsitzender: Es ist gut, dass die Vorsitzendenfrage jetzt geklärt ist. Nun heißt es Geschlossenheit zeigen, nun heißt es sich hinter der neuen Parteiführung zu versammeln und sich gemeinsam auf dem Weg zu einer für unsere CDU erfolgreichen Landtagswahl im Mai hier in Nordrhein-Westfalen aufzumachen.“

Tobias Jainta, stellvertretender Kreisvorsitzender: „Friedrich Merz hat deutlich gemacht, dass auch der soziale Flügel in der CDU wieder mehr Gehör verdient. Darauf setze ich jetzt.“

Ruprecht Polenz, Ehrenvorsitzender: „Es gibt wohl zwei Erwartungen: 1. Die CDU soll wieder stärkste Partei werden. 2. Die CDU soll wieder geschlossen auftreten. Bei beiden Zielen unterstütze ich Friedrich Merz.“