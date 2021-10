Die Erstsemester sind da – ganz real

Es geht wieder los: Nach drei Semestern ohne Präsenz dürfen die Studierenden wieder in die Hörsäle. Das freut besonders die Erstsemester, deren Orientierungswochen am Montag feuchtfröhlich begannen.

Die Erstsemester sind wieder in der Stadt – und das mit Macht. Unüberseh- und -hörbar ziehen sie in diesen Tagen durch Münster. Bevor in der kommenden Woche die Vorlesungen starten, haben viele Fachschaften die Studienanfänger zu einer Orientierungs- und Kennenlernwoche eingeladen. Viele Spiel- und Party-Elemente inklusive – am Montagnachmittag trafen sich viele Hundert am Aasee und feierten das Studentenleben in Präsenz.