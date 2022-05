Die Gemeinsamkeiten von Mars und Spitzbergen

Wussten Sie, dass die Permafrost-Gebiete der Ort auf der Erde ist, der den Gegebenheiten des Mars am nächsten kommt? Viele interessierte Kinder haben das am Freitagnachmittag im Rahmen der Kinder-Uni erfahren.

Wussten Sie, dass die Permafrost-Gebiete der Ort auf der Erde ist, der den Gegebenheiten des Mars am nächsten kommt? Viele interessierte Kinder haben das am Freitagnachmittag im Rahmen der Kinder-Uni im Hörsaal 1 der Westfälischen-Wilhelms-Universität erfahren.

Zum ersten Mal seit langer Zeit gab es wieder eine Vorlesung für Kinder, die in Präsenz stattfand. Die Planetologin und Professorin Dr. Carolyn van der Bogert nahm über 50 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren mit auf eine gedankliche Reise in die Antarktis und das Weltall. Sie referierte in Vertretung des verhinderten Professors Dr. Harald Hiesinger zum Thema „Spitzbergen und Mars: von Gletschern, Steinkreisen, Nudelsuppen und mehr.“

Kinder lauschen gespannt der Vorlesung

Die Kinder lauschten gespannt den Ausführungen der Expertin, die spannende Fakten lieferte. So erfuhren die wissbegierigen Jung-Studierende, dass auf dem Wüstenplaneten Mars Durchschnittstemperaturen von minus 60 Grad Celsius herrschen und das sich im Untergrund des fernen Planeten weit ausgedehnte Eisschichten befinden - ähnlich wie in manchen Permafrost-Gebieten der Erde.

Auch deshalb seien die Erkenntnisse der Forschungsstation „Ny Alesund“ auf Spitzbergen - 1300 Kilometer vom Nordpol entfernt - besonders spannend. Denn dort könne herausgefunden werden, welche Ähnlichkeiten Erde und Mars aufweisen. Nicht nur Forscher ein interessanter Fakt, sondern auch für die Kinder der Vorlesung.

Die nächste Kinder-Uni findet am 3. Juni statt. Dann dreht sich die Vorlesung um die Geschichte der vielen Kaiser von China.