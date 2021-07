Die letzten Schritte bis zum Urteil

Münster

Am Dienstag (6. Juli) fällt das Urteil im Missbrauchsprozess gegen Adrian V. aus Münster und vier weitere Angeklagte. Auch am 53. und voraussichtlich letzten Prozesstag werden die Angeklagten in den schmalen Vorführzellen auf den Beginn der Verhandlung warten müssen.

Von Dirk Anger