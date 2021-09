Die Polizei warnt bald in Echtzeit

Über eine App sollen Senioren in Münster über mögliche Gefahren wie ein erhöhtes Aufkommen von sogenannten Schockanrufen umgehend informiert werden. In einer anderen NRW-Stadt funktioniert das nach Polizeiangaben bereits.

Polizei-Pressesprecherin Antonia Linnenbrink ist Teil des Teams, das bald Senioren per Push-Nachrichten über die App „Gut versorgt in“ vor möglichen Gefahren in der Stadt warnen möchte.

Die Idee entstand bereits vor zehn Jahren, als zwei Geschwister im Raum Herford das Ziel fassten, entsprechende Angebote für ihre in den Ruhestand gehende Großmutter zu bündeln. Daraus resultierte Jahre später die App „Gut versorgt in“. Die richtet sich an Senioren und bietet mittlerweile in 29 deutschen Städten einen Überblick über für die Zielgruppe relevante Informationen.