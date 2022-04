Die Promenade ganz genau im Blick

Gibt es was Neues von der Promenade? Das nicht – aber eine Broschüre, in der die Promenaden-Sehenswürdigkeiten übersichtlich zusammengefasst werden. Und die hat garantiert nicht jeder komplett auf dem Schirm . . .

Wer Münster kennt, kennt auch die Promenade. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern umgibt sie die Altstadt; für den Fahrradverkehr ist es die wichtigste Umgehungsstraße, für Lauffreunde die knackigste Joggingstrecke. Dass einige der prominentesten Sehenswürdigkeiten der Stadt an der Promenade liegen, ist irgendwie klar – doch selbst Alteingesessenen fehlt manchmal der Überblick.

Dafür gibt es jetzt diese kleine Broschüre. Sie beschreibt auf 14 Seiten 16 Stationen eines Promenadenrundgangs vom Mauritztor bis zum Stadtmuseum. Klassiker wie Zwinger, Buddenturm und Schloss sind selbstverständlich dabei, aber auch relativ Unbeachtetes wie das Kriegerehrenmal am Mauritztor, die Trümmer-Lok am Schlossplatz oder der „Wasserbär“ auf dem alten Zoogelände.

Seltene Ansichten aus alter Zeit

Spannend sind nicht zuletzt seltene Archiv-Bilder – etwa vom Bernard-Denkmal-Denkmal an der Kreuzschanze, das im Bombenkrieg zerstört und in den 60er-Jahren durch die Uhu-Skulptur von Arnold Schlick ersetzt wurde. Oder ein paar Blicke hinter die Kulissen der alten Stadtmauer, die an der Westerholtschen Wiese zu erahnen ist.

Die teils historischen Abbildungen stammen aus der Sammlung von Henning Stoffers (www.sto-ms.de), um die knappen Texte und das Layout hat sich der Grafiker Jens Henning gekümmert. Arnold Thöne (CCC Druck und Medien) hat für seine Kunden eine Auflage von 500 Exemplaren erstellt und gedruckt – nachdem eine ähnliche Broschüre über das Kreuzviertel 2018 sehr erfolgreich war. Gegen einen Unkostenbeitrag von zwei Euro wird die Broschüre an der Coerdestraße 44 ausgegeben.