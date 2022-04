Die Routinen durchbrechen

Flexibel sein auf ganz unterschiedliche Art – so wie die Kultfiguren Ernie und Bert, denen Professor Dr. Martin-Niels Däfler in seinem unterhaltsamen Vortrag einen kurzen Auftritt einräumte.

„Suchen Sie sich aus dem Kleiderschrank das älteste Kleidungsstück heraus und erinnern Sie sich an ein Ereignis, dass Sie mit der Zeit verbinden, als Sie den Anzug, die Bluse, die Jacke, die Hose getragen haben. Und dann werden Sie feststellen, wie Sie sich verändert haben,“ sagte Dr. Martin-Niels Däfler. „Menschen verändern sich mehr, als ihnen bewusst ist,“ betonte der Professor für Kommunikation am Montagabend bei der WN-Veranstaltung „Wissensimpulse“ in der Germania-Cloud.

Forschungsergebnisse würden zeigen, dass Menschen 40 Prozent ihrer Persönlichkeit verändern können. Dafür müssten sie aber zunächst die Dinge wahrnehmen, die sie verändern wollen. „Wir schauen überwiegend auf das Negative und tun uns schwer damit, Risiken, die oft nur scheinbar vorhanden sind, einzugehen,“ sagte der Experte, der empfahl, „Bewährtes zu erhalten, aber auch Neues zu wagen.“

Menschen müssen mutig sein

Er ergänzte, dass die Menschen mutig sein, Veränderungen meistern und flexibel in die Zukunft gehen sollten. Schließlich werde Flexibilität zur wichtigsten Kompetenz im 21. Jahrhundert.

Martin-Niels Däfler nannte dafür etwa die Veränderungen in der Arbeitswelt. Berufliche Weiterbildung sei eine Kernaufgabe. „Wir müssen bereit sein, unser Wissen auf dem neuesten Stand zu halten. Lebensalter darf keine Entschuldigung sein.“

Dass Menschen sich schnell an neue Situationen anpassen können, machte Däfler an einem aktuellen Beispiel aus der Arbeitswelt deutlich: Die Corona-Pandemie habe dem Home-Office einen enormen Schub gegeben. Auch das Tragen einer Maske sei ein Zeichen für schnelle Anpassung an Veränderungen.

Im Alltag Neues ausprobieren

„Durchbrechen Sie Routinen,“ forderte der Experte das Publikum auf. „Probieren Sie Neues im Alltag aus und bieten Sie dem Gehirn neue Anreize.“ Auch hierfür nannte der Experte im Anschluss einige einfache Beispiele. So sollte man etwa die Hand, mit der man die Zahnbürste benutzt, wechseln, statt Kaffee morgens Tee trinken oder den „Stammplatz“ am häuslichen Frühstückstisch wechseln. „Sie werden erkennen: Es geht auch anders“, bemerkte Däfler.

Ein weiteres Beispiel, um Veränderungen zu erkennen und flexibel zu sein und zu bleiben, sei das „Stärken-ABC“. Dabei sollte man hinter jeden Buchstaben des Alphabets ein Wort setzen, mit dem man sich selbst einschätzt. „A = abenteuerlustig oder B = belesen – einfach mal ausprobieren und noch flexibler werden“, so der Experte.

Auch das gehöre zum Thema Veränderungen: Wer zurückschaue, der werde sich auch an Situationen und Ereignisse erinnern, die er negativ wahrgenommen habe. Aus heutiger Sicht könne dann oft gesagt werden: „Wie gut, dass mir das damals passiert ist.“