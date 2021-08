Aasee-Erweiterung, UKM-Bettentürme und die größte Demo in der jüngeren Stadtgeschichte: In einer Serie wurden herausragende Ereignisse aus der münsterischen Stadtgeschichte vorgestellt. Zum Abschluss folgt eine Bilanz.

So ändern sich die Zeiten: Heute sind Gesamtschulen in Münster Chefsache, noch in den 1990er-Jahren wurden sie per Bürgerentscheid hinweggefegt. Als jüngst bekannt wurde, dass sich der Bau der Mathilde-Anneke-Gesamtschule verzögert, weil das komplizierte Gebäude den Verantwortlichen mehr Probleme bereitet als vermutet, da ging ein Aufschrei durch die Stadtgesellschaft. Die im Aufbau befindliche Gesamtschule muss improvisieren, das sorgte allerorts für Mitgefühl.