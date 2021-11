Neues Münster-Monopoly: Die Stadt steht zum Verkauf

Ein neues Monopoly für Münster erscheint in den kommenden Wochen. Was passt da besser für das Projekt von Michael Schmitz als das neue Atlantic Hotel als Hintergrundkulisse.

Anfang des 20. Jahrhunderts erfand die amerikanische Schriftstellerin Lizzie Magie den Vorgänger zum heutigen Monopoly. Seitdem haben Generationen das Spiel gespielt, Regeln wie „Du musst ins Gefängnis“ oder „Ziehe nicht über Los“ haben sich in der deutschen Sprache festgesetzt, und die Klaus Lage Band hat das Spiel sogar besungen. Das Beste aber, auch nach über 100 Jahren bringt Monopoly Familien und Freunde gemeinsam an einen Tisch. In den kommenden Wochen auch mit einer neuen Münster-Edition.