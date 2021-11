Missbrauch der Stieftochter: 38-Jähriger verurteilt

Er hat die Stieftochter mit Kameras im Bad und im Schlafzimmer ausspioniert und sie in ihrem Zimmer sexuell missbraucht. Dass ein heute 38 Jahre alter Mann aus Greven dies in etlichen Fällen getan hat, davon war das Landgericht Münster überzeugt. Es verurteilte den Angeklagten am Montag deshalb zu vier Jahren und zehn Monaten Gefängnis. Zu den meisten Geschehnissen in der Wohnung der Familie hatte der Mann im Verfahren seine Schuld eingeräumt.

