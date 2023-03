29-Jähriger am Hafenweg ausgeraubt

Mit den Worten „Ronaldo ist der beste Spieler!“ haben zwei Unbekannte einen 29-Jährigen am Hafenweg am Sonntagmorgen angesprochen. Dabei haben sie ihm das Portemonnaie geklaut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 29-Jähriger ist am Sonntag (5. März) gegen 4.45 Uhr am Hafenweg ausgeraubt geworden. Der Geschädigte kam nach Angaben der Polizei aus Richtung Hawerkamp, als ihn zwei unbekannte Männer mit den Worten „Ronaldo ist der beste Spieler!“ ansprachen. Dabei drängte sich einer beiden eng an den Münsteraner heran.

Später fiel dem Geschädigten auf, dass sein Portemonnaie geklaut und Abbuchungen von seinem Konto getätigt wurden.

Beide Unbekannte dunkel bekleidet

Einer der Täter ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat leichten Bartwuchs, eine sehr dünne Figur und einen leichten Akzent, schreibt die Polizei. Der andere Täter soll mit circa 1,70 bis 1,75 Meter Körpergröße etwas kleiner sein und eine normale Statur haben. Beide trugen dunkle Bekleidung sowie eine Mütze und sind zwischen 20 und 25 Jahren alt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251/2750 zu melden.