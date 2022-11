Täter will Kellnerin das Portemonnaie entreißen – Zeugen gesucht

Versuchter Diebstahl an der Kanalstraße: Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Restaurant versucht, einer Kellnerin das Portemonnaie zu entreißen. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Restaurant an der Kanalstraße in Münster wollte ein bislang unbekannter Täter eine Kellnerin bestehlen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 22.40 Uhr in einem Restaurant an der Kanalstraße versucht, einer Kellnerin das Portemonnaie aus der Gürteltasche zu reißen. Als die Frau dies bemerkte und den Diebstahl verhinderte, flüchtete der Mann laut einer Mitteilung der Polizei zu Fuß über die Kettelerstraße in Richtung Wermelingstraße.

Der Täter ist circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare, einen schwarzen Drei-Tage-Bart und war mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Er sprach akzentfrei Hochdeutsch.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0251/2750 bei der Polizei zu melden.