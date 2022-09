Dienstleister „adesso“ eröffnet Niederlassung in Münster

Adesso, einer der größten IT-Dienstleister in Deutschland, richtet gerade eine Niederlassung in Münster ein. Bis zu 200 Mitarbeiter sollen künftig in einem Büroturm am Sentmaringer Weg arbeiten.

In den beiden oberen Etagen des Büroturms der DZ HYP am Sentmaringer Weg eröffnet der IT-Dienstleister „adesso“ eine Niederlassung. Adesso-Bereichsleiter Daniel Wohlfarth (kl.Foto) plant in Münster bis zu 200 Mitarbeiter.

Einer der größten deutschen IT-Dienstleister, „adesso“, errichtet einen Standort in Münster. Gerade läuft der Innenausbau in der neunten und zehnten Etage des Büroturms der DZ HYP (ehemals WGZ Bank/WL Bank) an der Weseler Straße. Ende Oktober sollen hier rund 60 Mitarbeiter einziehen. Der neunte Adesso-Standort in Nordrhein-Westfalen ist bereits auf Wachstum ausgelegt. „Innerhalb der nächsten zwei Jahre sind hier bis zu 200 Mitarbeiter geplant“, erklärt Bereichsleiter Daniel Wohlfarth. Auch die siebte und achte Etage in dem Büroturm seien bereits angemietet.