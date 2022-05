„Dille und Kamille“ in Münster: Eröffnungsdatum steht fest

In den Niederlanden ist der Alles-für-Haus-und-Garten-Laden „Dille & Kamille“ seit 1974 eine große Nummer. In Deutschland gibt es erst in Köln eine Filiale - und demnächst auch Münster. Der Termin für die Eröffnung steht fest.

Am 27. Mai eröffnet „Dille & Kamille“ ein zweites Geschäft in Deutschland: Die Niederlassung in Münster am Roggenmarkt 14 wird die 41. des niederländischen Familienunternehmens, das 1974 gegründet wurde.

„Dille & Kamille“ wurde 1974 von Freek Kamerling gegründet. Natürliche Schlichtheit als Gegenreaktion auf die aufkommende Wegwerfgesellschaft – „daran hat sich nichts geändert.“, sagt Geschäftsführer Hans Geels. „,Dille & Kamille’ möchte Menschen auch heute noch dazu inspirieren, bewusst und in Harmonie miteinander und mit der Natur zu leben.“

In Deutschland ein neues Konzept

Für die meisten Deutschen ist das Konzept neu. Auf 280 Quadratmetern gibt es viel Schönes und Praktisches für Haus, Garten und Küche, berichtet Filialleiter Kay Lasenga – von Koch- und Backutensilien, Geschirr, Tee und Gewürzen bis hin zu Holzspielzeug, umweltfreundlichen Reinigungsprodukten, Pflanzen und Wohnaccessoires.

2021 wurde ein erstes Geschäft in Köln eröffnet. „Wir wollen mehr Geschäfte in Deutschland öffnen und suchen nach passenden Orten und Gebäuden. Nach Köln haben wir beides in Münster gefunden. Münster ist eine schöne, lebendige Stadt, sehr grün und eine echte Fahrradstadt. Das passt gut zu uns!“

Eröffnung am 27. Mai

Das Geschäft am Roggenmarkt 14 wird am 27. Mai feierlich eröffnet. Ab 10 Uhr erhalten die ersten 500 Kundinnen und Kunden eine Special-Edition-Münster-Tasche. Außerdem gibt es für alle, die Freitag und Samstag einkaufen, eine kleine Überraschung.