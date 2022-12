Fallen bald die Masken im ÖPNV? Nachdem der Berliner Virologe Dr. Christian Drosten die Pandemie für beendet erklärt hat, konzentrierte sich zuletzt die Diskussion auf ein mögliches Ende aller Corona-Schutzmaßnahmen. Zu diesen gehört auch das Tragen medizinischer Masken in Bus und Bahn. An der Haltestelle am Hauptbahnhof ergibt sich bei einer Umfrage unserer Zeitung wie in der Politik ein gemischtes Bild.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert