Diskussion um den Woermannweg und Lüderitzweg

Die Diskussion über die Umbenennung von Straßen in Münster geht weiter. In Gremmendorf gibt es den Wunsch, neue Namen für den Woermannweg und Lüderitzweg zu finden. In der Bezirksvertretung wurde um das richtige Vorgehen gerungen.

Adolph Woermann war seinerzeit nicht nur der größte Privatreeder der Welt, sondern auch eine der zentralen Figuren der deutschen Kolonialgeschichte. Er gilt als Profiteur des heute als Genozid bewerteten Kolonialkriegs gegen die Herero und Nama im heutigen Namibia. In zahlreichen deutschen Städten wurden Straßen zur Erinnerung oder Ehrung nach ihm benannt – so auch in Gremmendorf. Viele Städte denken mittlerweile um und auch in Gremmendorf sind längst nicht mehr alle Gremmendorfer mit diesem Straßennamen einverstanden.