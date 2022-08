DJ legt zum Tanz im Museum auf

Bis Mitternacht verwandelt sich das LWL-Museum für Kunst und Kultur am Freitag (12. August) in einen riesigen Dance Floor. Neben Performances von verschiedenen Tanzgruppen aus Münster finden Workshops in unterschiedlichen Tanzstilen statt.

Langer Freitag am Domplatz

Der Lange Freitag des LWL-Museums für Kunst und Kultur lädt am 12. August zum Tanz ein und bietet ein vielfältiges Programm rund um die aktuelle Fotografie-Ausstellung „Der Augenblick. Die Fotografin Annelise Kretschmer“.

Salsa, Hula Hoop, Lindy-Hop und mehr: Am Freitag (12. August) lädt das LWL-Museum für Kunst und Kultur gemeinsam mit den Freunden des Museums für Kunst und Kultur zum Langen Freitag und Sommerfest ein. Bis Mitternacht verwandelt sich das Museum in einen riesigen Dancefloor. Neben Performances von verschiedenen Tanzgruppen aus Münster finden Workshops in unterschiedlichen Tanzstilen statt. Im Foyer spielt DJ Klaus Hamacher und lädt zum freien Tanzen ein. Der Eintritt ist ab 18 Uhr frei. Tickets für die Workshops und Touren gibt es im Ticketshop.

„Tanz Münster“ tritt erstmals öffentlich auf

Erstmals tritt die neue städtische Kompanie „Tanz Münster“ unter der Leitung von Lillian Stillwell öffentlich auf. Um 19 Uhr stellen sich die neue Tanzdirektorin und die Tänzerinnen und Tänzer im Auditorium mit einer Performance vor. Im Anschluss gibt es verschiedene Angebote zum Mitmachen.

Um 20.30 Uhr laden ein Salsa-Workshop sowie ein Lindy-Hop-Workshop zum Mitmachen ein. Um 21.30 Uhr können alle Tanzbegeisterten Hula-Hoop ausprobieren. Im Foyer legt DJ Klaus Hamacher verschiedene Musikrichtungen auf. Außerdem verpassen die Schülerinnen und Schüler der Belviso Akademie allen Partygästen kostenlos das passende Make-up in den Ateliers, so das Museum in einer Pressemitteilung.

Touren durch Ausstellungen und die Sammlung

Neben den Tanzangeboten finden den ganzen Abend über zahlreiche Touren durch die Ausstellungen „Der Augenblick. Die Fotografin Annelise Kretschmer“ und „Phyllida Barlow. Street“ und durch die Sammlung statt. Nur noch bis Sonntag (14. August) läuft die Kretschmer-Ausstellung. So haben die Besucher beim Langen Freitag ein letztes Mal die Möglichkeit, die Schwarz-Weiß-Fotografien der renommierten Künstlerin zu entdecken. Passend zum Motto des Abends gibt es um 18 Uhr und 19.30 Uhr eine Tour zu Tanz und Taumel in der Kunst sowie um 18.30 Uhr und 20 Uhr eine interaktive Tour zum Thema Kunst und Körper.

Den gesamten Überblick zu den Touren durch die Ausstellungen und die Sammlung gibt es online.