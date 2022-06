15.000 Elektro-Fans feiern ausgelassene Party

Was für eine Party! 15 000 Besucher haben am Samstag beim Docklands-Festival gefeiert - fast den ganzen Tag und die ganze Nacht.

Bessere Rahmenbedingungen hätten sich die Veranstalter auch nicht erträumen können. Sonne, ein paar Wolken und angenehme 23 Grad - für ein Outdoor-Festival perfekte Bedingungen. Aber nicht nur das Wetter passt an diesem Samstag. Die (Vor-)Freude ist den Besuchern und Elektro-Fans anzusehen. Denn es ist das erste Docklands-Festival seit drei Jahren. Musik- und partymäßig gilt es also einiges nachzuholen. Und das tun die rund 15 000 Besucher auch! Die gelungene Organisation - einzig beim Einlass gibt es kleinere Probleme und lange Wartezeiten - die ein cooles Areal am Haverkamp aufgebaut und ein rundum stimmiges Line-up sorgt für die perfekte Stimmung.

Musik gleich auf vier Bühnen

So haben die Veranstalter in diesem Jahr die Fläche erweitert. „Für mehr Platz zum Tanzen und mehr Gefühl von Freiheit und Sicherheit“, so die Organisatoren. Und Musik gab es auf gleich vier Bühnen. So feiern tausende Techno-Fans DJ-Größen wie Sven Väth, Anfisa Letyago und Boris Brejcha vor der Hauptbühne. Etwas entspannter geht es an Kanello Stage zu, die am Coconut Beach zwischen den Palmen, dem Sand und den Liegen aufgebaut ist und für richtiges Urlaubsfeeling sorgt. Hier zeigen Künstler wie Denis Horvat, Mano le Tough oder Marcus Worgull was sie können.

An der Tree-Stage, eine Bühne umgeben von schattenspendenden Bäumen, finden sich die Fans klassischer House-Musik wieder. DJs wie Ante Perry, Juliet Sikora oder Tini Gessler bringen hier die Mischpulte zum glühen. Freunde des härteren Techno versammeln sich vor der der Digitalkanal-Stage. Layton Giordani, Elli Acula oder Slam geben hier alles.

Begeisterte Besucher

Die Besucher, viele in knappen und coolen Outfits, saugen die gut und ausgelassene Stimmung förmlich auf. „Einfach eine cooles Festival. Ich war schon oft hier und bin so froh, dass wir nach der Corona-Pandemie hier endlich wieder feiern und die coole Musik genießen können“, sagt Frieda Kortenbreer, die mit einer großen Gruppe von Freunden das Dockland besucht und den Festival-Sommer in Münster einläutet.

„ Einfach eine cooles Festival. Ich war schon oft hier und bin so froh, dass wir nach der Corona-Pandemie hier endlich wieder feiern und die coole Musik genießen können “ Festival-Gast Frieda Kortenbreer

Bis tief in die Nacht wird getanzt, getrunken und gefeiert. Die Kanello-Stage wird auch nachts noch bespielt, für viele der Besucher geht es Indoor weiter. Denn in den Clubs am Haverkamp, Fusion, Favela, Heaven, KCM, Conny Kramer, Sputnik und Triptychon legen weitere DJ-Größen auf.

Am Ende bleiben 15 000 zufriedene Gäste einer großen Party, die erst am frühen Sonntagmorgen ein Ende findet.