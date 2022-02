Doktorand für IT-Sicherheit gibt Tipps für sicheres Surfen

Foto:

„Das Internet ist zwar einerseits ein guter Ort, um Kontakt mit Freundinnen und Freunden zu halten, wenn die Coronapandemie Beschränkungen verlangt. Andererseits nimmt die heile und geschönte Bildwelt von Instagram, Snapchat und Facebook zunehmend Einfluss auf die psychische Verfassung von jungen Menschen“, sagt Torben Oberhellmann, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Münster.



Die im vergangenen Jahr zu beobachtenden Entwicklungen zeigen verschiedene besorgniserregende Tendenzen auf. Das Hauptthema in der Beratung per Mail oder Chat waren Ängste, Depressionen, Selbstverletzung und Suizidgedanken – nicht nur bei jungen Erwachsenen, auch schon bei Jugendlichen und sogar Kindern, wie der Kinderschutzbund mitteilt.



„Das Leben in vollen Zügen genießen“ zu wollen, geben vier von fünf Jugendlichen in der jüngsten Shell-Jugendstudie als Ziel an. Diesem Wunsch entsprechend, treffen die in der Regel gestellten und bearbeiteten Idealbilder der Social-Media-Plattformen auf die Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen.



Immer wieder tauchen in den Anliegen der Ratsuchenden Klagen auf, wie unzufrieden sie mit sich und ihrem Körper sind, dass sie sich wünschen, „perfekt“ zu sein in Aussehen und Verhalten. Und leider sagen viele gleichzeitig, dass sie darüber nicht mit ihren Eltern und Freunden reden können, weil sie niemanden mit ihren Sorgen belasten wollen. So bleiben sie allein mit ihrem schlechten Gefühl, heißt es weiter.



Viele der Anfragen bei der „Nummer gegen Kummer“, die es seit über 40 Jahren bundesweit und seit dem vergangenen Jahr auch angedockt an den Kinderschutzbund in Münster gibt, bergen in sich den konkreten Wunsch nach Hilfe in Form von Diagnose und Therapie. Dies oder die Vermittlung von Therapieplätzen ist in der Beratung nicht möglich. Deutlich wird aber, wie groß die Lücke zwischen Nachfrage nach und Angebot von Therapieplätzen ist.



Der Chat ist über die Homepage des Kinderschutzbundes zu erreichen. Das Angebot ist kostenlos und vertraulich. Telefonische Beratung ist unter der kostenfreien Nummer ' 11 61 11 montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr möglich.,https://kinderschutzbund- muenster.de/