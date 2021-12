Dominikanerkirche wieder für Besucher geöffnet

Ende Oktober ist die sanierte Dominikanerkirche an der Salzstraße feierlich eröffnet worden, jetzt können alle sich die Kirche und das darin schwingende Richter-Kunstwerk ansehen. Dabei sind Corona-Beschränkungen zu beachten.

Die Dominikanerkirche an der Salzstraße ist ab sofort wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Im Netz lässt sich das Kunstwerk „Zwei Graue Doppelspiegel für ein Pendel“ per Webcam beobachten.

Die Dominikanerkirche an der Salzstraße ist ab sofort wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Es gilt die 2G-Regel.

Mittwochs bis sonntags können jeweils bis zu 50 Interessierte von 11 bis 18 Uhr im Kirchenraum auch die Installation „Zwei Graue Doppelspiegel für ein Pendel“ von Gerhard Richter betrachten.

Einen besonderen Blick auf das Richter-Pendel in Münster ermöglicht eine in der Kirche installierte Webcam. Aus luftiger Höhe kann so die Bewegung des Pendels verfolgt werden.

Für Erläuterungen vor Ort zum zeitgenössischen Kunstwerk ebenso wie auch zum restaurierten Altar aus dem Jahr 1699 lassen sich auch wieder Führungen buchen unter der Adresse: pendel@stadt-muenster.de