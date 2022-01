Dreht Musik-Campus eine weitere Schleife?

Die politische Diskussion um den geplanten Musik-Campus von Stadt und Universität bleibt spannend. Eine Entscheidung am 9. Februar im Rat ist noch längst nicht sicher.

An der Hittorfstraße könnte der Musik-Campus entstehen.

Wenn es nach dem Vorschlag von Oberbürgermeister Markus Lewe geht, soll der Rat bekanntlich in seiner Sitzung am 9. Februar Grundsatzbeschlüsse zum Musik-Campus an der Hittorfstraße fällen. Der Kernsatz steht zu Beginn der 20-seitigen Verwaltungsvorlage: „Der Rat der Stadt Münster spricht sich für den Bau eines ,Musik-Campus‘ aus“, heißt es dort.