Drei Brandstiftungen im Herz-Jesu-Viertel und am Hansaplatz

Nach drei Brandstiftungen in den frühen Morgenstunden des Karfreitags ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Die Vorfälle ereigneten sich im Herz-Jesu-Viertel und am Hansaplatz.

An der Papenburger Straße setzten unbekannte Täter Mülltonnen in Brand.

Wie die Polizei Münster mitteilt, setzten bislang unbekannte Täter gegen 3:30 Uhr eine Wertstoff-Mülltonne an der Emdener Straße in Brand. Nur fünf Minuten später brannte an der Bennostraße eine Holzkonstruktion an einer gemeinnützigen Einrichtung der Stadt Münster. Die Flammen schlugen auf die Fassade über und verursachten erheblichen Gebäudeschaden.

An der Papenburger Straße entfachten unbekannte Täter schließlich um 4:30 Uhr eine Papiermülltonne. Infolgedessen gerieten zwei weitere Mülltonnen in Brand. Zudem wurde ein geparktes Fahrzeug durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Ob die Brände in einem Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251/275-0 bei der Polizei in Münster zu melden.