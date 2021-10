Drei Projekte aus Münster erhalten den Vordenker-Preis

Am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium entwickelte ein Informatik-Projektkurs eine „Wear-App – smarte Kleidung in einem smarten Zuhause“

Mit dem Vorausdenker-Preis hat die Landesbausparkasse (LBS) jetzt 59 Vereine und gemeinnützige Initiativen in NRW und Bremen ausgezeichnet, die ihre Region voranbringen. Eingereicht wurden 120 Projekte, die sich einem Publikums-Voting sowie einer Fachjury stellen mussten.

Bei der Abstimmung entfielen jeweils 1500 Euro auf diese münsterischen Projekte: „Der Hafen von Münster soll grüner werden!“ vom Ruderverein Münster von 1882, „Wear-App – smarte Kleidung in einem smarten Zuhause“ vom Förderverein Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium sowie „Klima- und Umweltbildung – Beobachten. Verstehen. Handeln“ vom „open-SenseLab“.

90.000 Euro Fördergeld verteilt

Die Bandbreite der Siegerprojekte ist so groß wie die Vielfalt der Gesellschaft selbst, wie einige Beispiele aus der Jury-Wertung zeigen. So sammelten und interpretierten beim Klima- und Umweltbildungsprojekt des Open-SenseLabs Münster Jugendliche Umweltdaten durch digitale Techniken – und lernten so, Fakten zu überprüfen und Schlüsse daraus zu ziehen. Teilnehmende des Informatik-Projektkurses am Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium Münster beschäftigten sich mit der wissenschaftlichen Fragestellung, inwiefern man durch digitale Registrierung von Kleidungsstücken mittels kontaktloser NFC-Technologie seinen Alltag nachhaltiger gestalten kann.

Zur Jury gehörten Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Prof. Gabriele Flößer vom Deutschen Kinderschutzbund, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe sowie LBS-Chef Jörg Münning. Insgesamt standen 90.000 Euro Fördergeld zur Verfügung, zudem werden 1200 Bäume im stark geschädigten Stadtwald Lüdenscheid-Krummenscheid gepflanzt, heißt es in einer Pressemitteilung der LBS.

Auch bei einem Online-Publikums-Voting platzierten sich etliche münsterische Teilnehmende unter den ersten 50: Wurzelkinder Münster (Platz 7), der Förderverein der Michaelschule (13), der Ruderverein Münster von 1882 (22) und der Förderverein Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium (37).

Alle 120 Projekte sind online dokumentiert.