Drei Tatverdächtige nach Raubüberfall festgenommen

Drei Männer haben am Dienstagabend an der Grevener Straße eine Tankstelle überfallen. Dabei bedrohten sie den Angestellten mit einem Messer. Schon wenig später wurden die Tatverdächtigen jedoch gefasst.

An der Grevener Straße haben Dienstagabend drei Männer eine Tankstelle überfallen.

Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Grevener Straße am Dienstagabend haben Polizisten drei Tatverdächtige gestellt.

Zwei der Männer hatten laut Mitteilung der Polizei zuvor den Verkaufsbereich der Tankstelle betreten, einer blieb draußen vor dem Eingang stehen. Plötzlich hielt einer der beiden Täter im Verkaufsbereich dem 20-jährigen Angestellten ein Messer vor und forderte Geld aus Kasse und Tresor.

Tatverdächtige noch in der Nähe festgenommen

"Der Angestellte kam der Forderung nach und versuchte, den Tresor zu öffnen. Als das nicht sofort gelang, griff einer der Täter in die Kasse und nahm Geldscheine daraus", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Anschließend flüchteten die drei Männer mit der Beute in Richtung Helgolandweg.

Aufgrund der guten Beschreibung des Mitarbeiters und eines weiteren Zeugen gelang es den Einsatzkräften, drei Tatverdächtige im Alter von 16, 22 und 28 Jahren kurze Zeit später in der Nähe festzunehmen. Bei einer Durchsuchung fanden sie das entwendete Bargeld und das Tatmesser. Die Ermittlungen dauern an.