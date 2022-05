Drei weitere Corona-Todesfälle in Münster

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster geht weiter leicht zurück. Die Inzidenz ist außerdem so niedrig wie zuletzt Ende Januar. Die Stadt hat jedoch auch weitere Todesfälle bestätigt.

In Münster wurden innerhalb eines Tages drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Damit sind seit Pandemie-Beginn mittlerweile 205 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich an oder mit Corona gestorben.

Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt in Münster zudem 301 Corona-Neuinfektionen und 328 Gesundmeldungen bestätigt. Damit ist die Zahl der aktuell nachweislich Infizierten weiter gesunken. Nach Angaben der Stadt sind derzeit 2900 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 30 weniger als am Dienstag und 1748 weniger als am vergangenen Mittwoch (4. Mai). Seit Beginn der Pandemie wurden mittlerweile 91.004 Corona-Fälle labordiagnostisch bestätigt.

Inzidenz in Münster sinkt weiter

Da am heutigen Mittwoch weniger Neuinfektionen als noch vor einer Woche bestätigt wurden (480 Neuinfektionen am 4. Mai), ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 559,1 (-66,1). Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 736,7. Die NRW-Inzidenz gibt das RKI mit 473,0 an.

Zum ersten Mal seit dem 22. Januar (536,0) liegt die Inzidenz in Münster nun wieder unter der Marke von 600. Die Inzidenz bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ab.

45 Corona-Patienten in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 45 Corona-Patienten behandelt (Dienstag: 43). Davon müssen nach Angaben der Stadt vier auf Intensivstationen betreut werden (Dienstag: drei), zwei davon mit künstlicher Beatmung (Dienstag: zwei).