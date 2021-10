Dritte Corona-Impfung: Post für alle Menschen ab 70

Die über 70-Jährigen werden in den kommenden Tagen auch in Münster Post vom NRW-Gesundheitsministerium bekommen. Das Schreiben soll Informationen zur dritten Corona-Impfung, der sogenannten Booster-Impfung, liefern.

Münsteranerinnen und Münsteraner, die mindestens 70 Jahre alt sind, erhalten in den kommenden Tagen ein Informationsschreiben des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Auffrischung der Coronaschutzimpfung. "Verschickt werden diese Briefe über die Stadt Münster, ein Begleitschreiben von Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer ist darin enthalten", heißt es in einer städtischen Pressemitteilung

"Gerne nutze ich diese Gelegenheit, all denjenigen zu danken, die sich für eine Schutzimpfung entschieden haben – in Münster sind dies 97 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre", so Heuer. "Damit dieser wichtige Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie und zum individuellen sowie gesellschaftlichen Gesundheitsschutz weiterhin Bestand hat, möchte ich Ihnen die Auffrischungsimpfung sehr ans Herz legen."

Gesundheitsminister empfiehlt auch Grippeimpfung

Minister Karl-Josef Laumann empfiehlt in seinem Schreiben, neben der Terminvereinbarung zur Auffrischungsimpfung auch gleich die Grippeschutzimpfung bei der Ärztin oder dem Arzt des Vertrauens anzusprechen. Mit der Schließung des städtischen Impfzentrums im September sind die hiesigen Praxen erste Anlaufstelle für eine Impfung.

Die Briefe an die einzelnen Jahrgänge werden laut Mitteilung der Stadt nun sukzessive in der kommenden Woche verschickt.