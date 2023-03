Dürfen KI-Systeme wie ChatGPT an der Uni genutzt werden?

Texterzeugende Software mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) revolutioniert gerade die Prüfungsmethoden an Hochschulen. Auch die Universität Münster hat jetzt ihre Lehrenden sensibilisiert und kündigt erste Maßnahmen an.

Universitätsrektor Johannes Wessels sprach das heiß diskutierte Thema schon in seiner Rede beim Neujahrsempfang an. Die Botschaft: Die Uni müsse sich angesichts der Entwicklung von KI-Software wie ChatGPT Gedanken über Prüfungsmethoden machen – und eventuell mehr mündliche Prüfungen einführen. Die Gedankenspiele sind mittlerweile in ein Rundschreiben eingeflossen, das die Universitätsleitung an alle Lehrenden der Hochschule verschickt hat.