Die persönlichen Erfolgsfaktoren erkennen und optimal einsetzen, um seine Ziele zu erreichen, darüber spricht Susanne Nickel, Expertin für Veränderungsmanagement, bei der nächsten Auflage der WN-Wissenimpulse am 4. Oktober.

WN-Wissensimpulse am 4. Oktober

„Ziele sind Visionen, denen Sie Leben schenken“ – das sagt Susanne Nickel. Die Expertin für Veränderungsmanagement, Rechtsanwältin, Beraterin und Coach spricht in der Reihe WN-Wissensimpulse am 4. Oktober (Montag) über das Thema „Ziele erreichen Durchsetzen. Durchstarten. Durchhalten“.

Ziele hat man schnell, doch das Erreichen dieser ist nicht immer so leicht. Die Referentin zeigt den Teilnehmern, wie das gelingt. Wie sie sich besser durchsetzen und Widerstände in Energie wandeln. Wie sie ihre persönlichen Erfolgsfaktoren erkennen und optimal einsetzen. Wie sie Haltung einnehmen und durchhalten, insbesondere dann, wenn die Zielgerade etwas länger ist, als erhofft oder gewünscht.

Die Expertin für Veränderungsstärke, weiß welche Techniken funktionieren, damit man nicht nur seine Ziele erreichen, sondern das auch noch entspannt und mit Zufriedenheit. Und nebenbei schärft sie den Blick dafür, ob die „persönliche Ziele-Leiter“ an der richtigen Wand steht.

Gesprächsmöglichkeit mit Referenten

Die WN-Wissensimpulse finden jeweils in der „Cloud“ des Factory-Hotels, An der Germania Brauerei 5, im alten Brauerei-Gebäude statt und dauern von 19.30 bis 21 Uhr. Anschließend findet ein Buchverkauf mit Buchsig­nierung und Gesprächsmöglichkeit mit den Referenten statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Präsenzteilnahme ist mit der 3G-Regel gestattet. Geimpfte, Getestete (maximal 48 Stunden zurückliegend) und Genesen müssen den entsprechenden Nachweis am Eingang vorzeigen.

Eintrittskarten sind erhältlich unter Telefon 0 25 61/ 9 79 28 88.

Die Vortragsabende werden als hybride Veranstaltung durchgeführt mit der Möglichkeit, bis zehn Tage vor dem Veranstaltungsdatum eine Umbuchung zwischen Präsenz- und Online-Teilnahme vornehmen zu können (Up- oder Downgrade im Wert von 10 Euro). Weitere Informationen gibt es im Internet.