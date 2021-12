Düstere Zeiten und neue Gesichter

Das Jahr 2021 war ziemlich düster, findet Arndt Zinkant. Er hat mit seinen Zeichnungen trotzdem versucht, die Münsteranerinnen und Münsteraner zum Lachen zu bringen. Ein Rückblick in Karikaturen.

Karikaturist Arndt Zinkant blickt anhand seiner Karikaturen auf das Jahr 2021 zurück, in dem Corona und die Folgen natürlich eine gewichtige Rolle spielen.

Bei der Durchsicht seiner Karikaturen wird es dem Zeichner Arndt Zinkant erst so richtig bewusst: „Es war ein wirklich düsteres Jahr. Und auch wenn ich mich natürlich bemüht habe, es lustig zu machen, es war das wohl unlustigste Jahr in Münster, seitdem ich das hier mache“, blickt Zinkant auf eine nicht unbeachtliche Zeitspanne zurück. Denn immerhin sind über 21 Jahre vergangen, seitdem Zinkant im September 2000 damit begann, eine wöchentliche Karikatur in dieser Zeitung zu veröffentlichen.