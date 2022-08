Was man über E-Scooter in Münster wissen muss

Mit einem elektrischen Roller durch die Stadt: Seit Anfang Juni gibt es nun fünf verschiedene E-Scooter-Anbieter in Münster. Wie sie sich unterscheiden, wo man sie findet und was man sonst noch so wissen muss - die wichtigsten Fragen und Antworten.

E-Scooter gehören mittlerweile zum münsterischen Stadtbild wie die Fahrräder auf den Straßen.

Die Fahrt mit einem E-Scooter kann über eine App des Anbieters gestartet und beendet werden.

Es gibt jedoch einiges zu beachten - besonders bei der Auswahl von inzwischen vier verschiedenen E-Scooter-Anbietern in Münster.

Welche E-Scooter-Anbieter gibt es in Münster?

Schon seit einiger Zeit sieht man in Münster E-Scooter der Anbieter Tier, Bolt und Lime über die Straßen rollen. Seit Anfang Juni gibt es nun noch eine vierte Sorte: die korallfarbenen Roller der schwedischen Marke Voi.

Brauche ich vier unterschiedliche Apps, wenn ich alle Roller nutzen will?

Ja, jeder Anbieter stellt im App-Store seine eigene App zur Verfügung, bei der man sich einloggen muss, um mit einem E-Scooter durch die Stadt zu fahren.

Wie viele E-Scooter gibt es in Münster?

Nach dem Start der ersten Elektro-Roller des Anbieters Tier im Jahr 2019 ist die Zahl der E-Scooter in Münster seitdem immer weiter gestiegen. Durch immer höhere Nachfrage und den Einsatz von weiteren Anbietern gibt es mittlerweile 6000 E-Scooter in der Stadt.

Wo finde ich E-Scooter?

Standorte und Entfernung freier E-Scooter sind ganz einfach über die jeweilige App einsehbar. Auch die Reichweite der Scooter wird angezeigt. Meistens lassen sich E-Scooter an besonders belebten Plätzen, Verkehrsknotenpunkten (etwa Park&Ride-Plätzen) sowie an festgelegten Parkflächen zu finden.

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt ein Sprecher des Scooter-Anbieters Tier: „Die Parkflächen für E-Scooter werden genauso wie die Park&Ride-Plätze von der Stadt ausgewählt und bereitgestellt. Wir stellen jedoch bewusst an vielen Park&Ride-Plätzen, wie z.B. an der Nieberdingstraße, E-Scooter zur Verfügung.“

Lime arbeitet in Münster nicht mit festen Parkflächen. Dennoch werden E-Scooter bewusst an Orten platziert, an denen viele Fahrten starten, wie uns eine Sprecherin des Unternehmens versichert: "Unsere Hotspots befinden sich dabei auch an allen Bahnhöfen unseres Servicegebietes in Münster, was die meisten Park&Ride-Plätze mit einschließt."

Auch Voi orientiert sich mit ihrem Angebot an der städtischen Infrastruktur. Unserer Redaktion versichert der Anbieter, dass man nahe des Park&Ride-Platzes Zentrum Nord verstärkt eigene Scooter zur Verfügung stellt. Weitere Angebote an anderen Park&Ride-Plätzen seien in Planung.

Wie kann ich einen E-Scooter starten?

Mithilfe einer App des jeweiligen Anbieters wird genau angezeigt, wo gerade ein freier Roller zu finden ist. Nach dem Erstellen eines Kontos kann der Roller entsperrt und mit einem Klick gestartet werden. Los geht´s!

Was kosten die E-Scooter in Münster?

Die Preise der elektrischen Roller in Münster liegen zwischen 19 und 20 Cent pro Minute. Bei den Anbietern Tier und Lime fällt zusätzlich eine Startgebühr von einem Euro an, bei Voi beläuft sich diese auf 50 Cent und Bolt verlangt keine Startgebühr. Einige Anbieter wie Lime oder Tier werben darüber hinaus mit Monatsabos zwischen fünf und sechs Euro, wodurch die Startgebühren wegfallen.

Welche Bezahlsysteme sind an die Apps gekoppelt?

Neben den gängigen Zahlungsmethoden mit Paypal oder Kreditkarte kann bei einigen Anbietern - wie beispielsweise bei Bird oder Lime - mit Google Pay gezahlt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit Gutscheinen zu zahlen.

Wo und wie weit kann ich mit einem E-Scooter fahren?

Die meisten münsterischen E-Scooter-Anbieter beschränken ihr Fahrtgebiet auf den Stadtkern. Lime, Tier und Bolt haben ihren Radius jedoch auch auf Hiltrup und um den Aasee ausgeweitet. Ein beschränkter Fahrtradius bedeutet jedoch nicht, dass man nicht auch darüber hinaus mit den Rollern fahren kann. Ein aufgeladener E-Scooter hat eine Reichweite von bis zu 30 Kilometern. Aber aufgepasst: der E-Scooter kann in bestimmten Gebieten nicht abgestellt werden!

Wo kann ich die E-Scooter wieder abstellen?

Hier ist Vorsicht angebracht: ein E-Scooter kann nicht einfach an einem beliebigen Ort abgestellt werden. In den Apps der Anbieter sind Flächen gekennzeichnet, in denen das Parken der Roller erlaubt ist. Außerdem sollte man beim Abstellen darauf achten, keine Fuß- oder Fahrradwege zu blockieren. Bei den meisten Anbietern wird beim Parken eines Rollers ein Fotonachweis gefordert, der Falschparken verhindern soll.

Wie melde ich mich nach der Benutzung wieder ab?

Nach der Fahrt mit einem E-Scooter kann man sich ganz einfach in der App wieder abmelden. Dafür kann man die Fahrt mit einem Klick beenden, nachdem der Roller in einem der gekennzeichneten Parkbereiche abgestellt wurde. Oft wird zum Beenden der Fahrt und Kontrollieren des korrekten Parkens ein Fotonachweis gefordert.

Gibt es eine Altersbeschränkung für E-Scooter?

In Deutschland ist das Fahren mit einem E-Scooter ab 14 Jahren erlaubt. Aber Achtung: Bei einigen Anbietern muss beim Herunterladen der App ein Mindestalter von 18 Jahren bestätigt werden, um einen Roller ausleihen zu können.

Was ist beim E-Scooter Fahren verboten?

Wenn man mit einem E-Scooter unterwegs ist, gibt es einige Dinge zu beachten. Beispielsweise ist es verboten, zu zweit auf einem Roller zu fahren. Außerdem ist das Befahren von Fußwegen und Fußgängerzonen ebenfalls untersagt. Beim Verwenden eines elektrischen Rollers gilt dieselbe Alkoholgrenze wie beim Autofahren. In der Probezeit und mit unter 21 Jahren gilt die 0,0 Promillegrenze - wer sich nicht an diese Regeln hält, hat mit Bußgeldern, Fahrverboten oder Sperrung der E-Scooter-Apps zu rechnen.

Welche Besonderheiten gibt es bei den verschiedenen Anbietern?

Einige Anbieter wie Voi und Tier haben besondere Möglichkeiten entwickelt, um die Sicherheit beim E-Scooter Fahren zu erhöhen. Wenn man das erste Mal mit einem elektrischen Roller fährt, kann in den Apps ein Anfängermodus aktiviert werden, durch den die Geschwindigkeit des Rollers automatisch verringert wird. Außerdem gibt es bei den Anbietern Bolt und Voi einen Reaktionstest in der App, der die Fahrtüchtigkeit bei Alkoholkonsum überprüfen soll. Eine weitere Besonderheit gibt es bei der Firma Bolt, deren E-Scooter blinde Menschen durch einen Piepton vor potentiellen Stolperfallen warnen sollen, wenn man sich den Rollern nähert.

Bin ich bei einem Unfall mit einem E-Scooter versichert?

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter, bei dem andere Personen oder Gegenstände Dritter beschädigt werden, greift die E-Scooter-Haftpflichtversicherung des Anbieters, die durch einen Aufkleber an dem Roller nachgewiesen wird. Wenn der Fahrer selbst zu Schaden kommt, zahlt die jeweilige Kranken- oder Unfallversicherung. Entstehen aber Schäden am Roller selbst, muss der Fahrer des E-Scooters eigenständig dafür aufkommen.

Wie kann ich falsch geparkte oder herumliegende E-Scooter melden?

Bei den meisten Anbietern gibt es Online-Formulare, die ausgefüllt werden können, um falsch geparkte oder herumliegende E-Roller zu melden. Hierfür muss die Stadt, in der sich der Roller befindet, eine möglichst genaue Adresse und ein Foto hochgeladen werden. Außerdem kann das Problem, das bei dem Roller vorliegt, genauer beschrieben werden, um es schneller lösen zu können.