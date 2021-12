EC-Karte gestohlen und 2.000 Euro abgehoben

Ein bislang unbekannter Täter hat Anfang September (6. bis 8.9.2021) mit der EC-Karte einer 92-jährigen Frau an dem Geldautomaten der Sparkasse Münsterland-Ost, Waldeyer Straße, 2.000 Euro abgehoben.

Ermittlungen zufolge war der Unbekannte zuvor an der Haustür der Seniorin erschienen und wollte ihr eine Broschüre aushändigen. Unter einem Vorwand kam er dann in die Wohnung der Frau und entwendete ihre Geldbörse. Danach folgte die Geldabhebung an dem Automaten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Foto: Polizei Münster

