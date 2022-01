Ehepaar aus Münster betreibt Skigebiet im Sauerland

Was für eine Geschichte! Der Münsteraner Jan Homann (42) hat seit längerer Zeit ein Jagdrevier im sauerländischen Winterberg gepachtet. Dass das Skigebiet Homberg in der Nähe in Schieflage geraten war, hatten Jan und seine Frau Nina Homann (40) mitbekommen. Und mal ein paar gute Ratschläge gegeben. Bis beide schließlich gefragt wurden, ob sie den Homberg übernehmen möchten. Schnell waren sich die beiden einig: „Lass es uns machen!“ Eine Herzensentscheidung. Jetzt haben Nina und Jan Homann zwar einen Berg voll Arbeit, sich aber vor allem einen Lebenstraum erfüllt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie