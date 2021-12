Das Leben in den LWL-Wohngruppen verändert sich

Inklusion ist ein großes und zugleich sehr abstraktes Wort. Doch für die Menschen, die in den Wohngruppen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe leben, ändert sich der Alltag ganz konkret. Unsere Zeitung hat sich auf dem Kliniken-Gelände an der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße umgesehen.

Klaus Goldmann lebt seit 15 Jahren in einer Wohngruppe des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Zuvor war der 53-jährige Alkoholkranke sieben Jahre lang in einer geschlossenen Abteilung untergebracht. Goldmann ist so gesehen ein Mensch, der das Innenleben der LWL-Einrichtungen an der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße bestens kennt.