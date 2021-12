Eigenheim für 399.000 Euro im York-Quartier

Ein Wohnhaus für 399.000 Euro - das klingt auf dem münsterischen Immobilienmarkt nach einem Schnäppchen. Auf dem Gelände der ehemaligen York-Kaserne in Gremmendorf soll das möglich sein. Aber nur, weil andere Häuser dort deutlich teuer werden.

So soll es in einigen Jahren im südlichen Bereich des Gremmendorfer York-Quartiers aussehen.

Um mit dem Werbeblock anzufangen: In der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnt das Unternehmen Hanseatische Immobilien Treuhand (HIT) GmbH aus Rinteln in Niedersachsen mit der Vermarktung sogenannter Starterhäuser im südlichen Bereich des York-Quartiers in Gremmendorf. Auf knapp 29.000 Quadratmeter entstehen hier 112 Reihen- und Ensemblehäuser. Besagte Starterhäuser – 110 Quadratmeter groß auf 160 Quadratmeter großen Grundstücken – sind für 399.000 Euro zu haben. Das Besondere dabei: Das Angebot ist bestimmt für Menschen mit Wohnberechtigungsschein.

Bei einem Pressegespräch am Donnerstag in Gremmendorf wurde dieses Angebot vorgestellt als „Beitrag zum preiswerten Wohnen“. Und das hänge mit einer Konzeptvergabe zusammen, wie Stadtbaurat Robin Denstorff erklärte.

Günstiger als der übliche Immobilienpreis

Also: Die städtische Konvoy-Gesellschaft, die für die Vermarktung der früheren York-Kaserne in Gremmendorf zuständig ist, hat nicht einfach einen Bauträger zur Erstellung von Einfamilienhäusern gesucht, sondern einen Investor, der die Kriterien der „sozial gerechten Bodennutzung“ auch auf den Verkauf von Häusern übertrage.

Das heißt konkret: Zumindest einem Teil seiner Kundschaft (genauer gesagt sind es 48 der insgesamt 112) muss die Firma HIT ein Angebot unterbreiten, das unterhalb der sonst üblichen Immobilienpreise liegt.

„Selten so viel gerechnet“

Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass besagte Starterhäuser für 399.000 Euro nur deshalb angeboten werden können, weil man im gleichen Baugebiet auch Häuser für über 650.000 Euro kaufen kann.

Selten habe er bei Erstellung eines Angebotes „so viel gerechnet“, erklärte HIT-Geschäftsführer Ulrich Ebeling bei dem Pressegespräch. Und die beiden aus Berlin angereisten Architektinnen Anna Hopp und Anne Lampen ergänzten, dass sie noch nie bei Wettbewerben „so in die Tiefe“ gegangen seien. „Das war kein gewöhnlicher Wettbewerb.“

„Ich sehe keine Vertriebsprobleme“

Dass auch Menschen mit mittlerem Einkommen 400.000 Euro und mehr für ein Haus aufbringen können, davon sind Stadt und Investor überzeugt. „Ich sehe keine Vertriebsprobleme“, so Stadtbaurat Denstorff.

HIT-Prokurist Mathias Grüning rechnete vor, dass man angesichts niedriger Zinsen und einer KfW-Förderung mit 800 bis 900 Euro Belastung im Moment rechnen könne. Die Nebenkosten seien vergleichsweise gering. „Eigentumsbildung für einen ortsüblichen Mietpreis“, nennt das HIT.

Mit den ersten Einzügen rechnet der Investor im Jahr 2024.