Ein bisschen jeck für den „freien Kopf“

Im Früh bis spät wurde neben Weiberfastnacht, wie hier im Bild, auch am Samstag und am Rosenmontag gefeiert.

Axel Bröker, Betreiber des „Früh bis spät“ am Alten Steinweg, hat am Mittwochvormittag keine Zeit, seinen Geburtstag zu feiern. Aus einer Karnevalskneipe entstehe gerade wieder ein Restaurantbetrieb, sagt Bröker augenzwinkernd im Bezug auf die vergangenen Tage. Denn im „Früh bis spät“ wurde, wie auch in den benachbarten Lokalitäten „Enchilada“ und „BuVo“, Karneval gefeiert. Land und Stadt hatten die Möglichkeit dazu relativ kurzfristig eingeräumt. Bröker zieht nach Weiberfastnacht, dem Samstagabend sowie einem überraschenden Rosenmontag eine zufriedene Bilanz: „Wir sind dankbar dafür, dass wir das hier machen durften, auch wenn es sicher nicht so war, wie in den Jahren zuvor“.