Katholikentag in Münster bleibt in guter Erinnerung

Nach 1930, als in der Endphase der Weimarer Republik rund 130 000 Gläubige zum Katholikentag nach Münster strömten und dort vor dem Schloss den aus Münster stammenden Reichskanzler Heinrich Brüning hörten, vergingen 88 Jahre. Jahre, in denen die Katholikentage stets an Münster vorbeiliefen. Zugleich machte wohl auch die Bistumsspitze einen Bogen um diese Großereignisse, die Kräfte binden und natürlich auch Geld kosten. Dr. Felix Genn, seit 2008 Bischof von Münster, stößt schließlich die Türen auf. An seiner Seite: Der Münsteraner Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Der 101. Katholikentag 2018 in Münster mit seinem sinnfälligen Leitwort „Suche Frieden“ lockt also vom 9. bis 13. Mai 2018 bis zu 90 000 angemeldete und weitere Gäste in die frühlingshafte Westfalenmetropole.

