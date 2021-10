Ein Haus für Jugendrecht

Das lange erwartete Haus des Jugendrechts in Münster nimmt seine Arbeit auf: In der kommenden Woche ziehen drei Staatsanwältinnen und weitere Geschäftsstellenbeamte in die umgebauten Räumlichkeiten im Gebäude der ehemaligen Oberpostdirektion am Hohenzollernring ein, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Jens Frobel auf Nachfrage ankündigte. Dort sollen Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendhilfe unter einem Dach zusammenarbeiten, um kriminellen Karrieren junger Straftäter vorzubeugen. Es ist die fünfte Einrichtung dieser Art in Nordrhein-Westfalen. Neben einer besseren Vernetzung der Akteure geht es auch darum, zügig auf kriminelles Verhalten reagieren zu können.

