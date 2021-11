Ein Neustart mit viel Power

Mit ihrem neuen Showtanz „Wenn der Hutmacher zum Mutmacher wird“ gefielen die Aaseenixen bei der Vorstellung der NZA-Garden in der Stadthalle Hiltrup.

Corona hat gerade im Tanzsport Spuren hinterlassen. Fast zwei Jahre lang ging fast nichts mehr, digitales Training per Zoom und ganz selten mal in der Sporthalle konnten nicht die üblichen Vorbereitung der Garden auf die neue Session ersetzen.

„Wir haben nicht den Mut verloren und ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Zur Tanzgruppenvorstellung sind wir wieder an Bord mit einem neuen, frischen Programm“, so der Präsident der Gardetanzsportgruppen, Sven Ahrens. Und die Zuschauer, die leider nicht sehr reichlich zur Präsentation der neuen Tänze in die Stadthalle Hiltrup gekommen waren, erlebten eine durchaus sehenswerte Vielfalt.

„Paradeschiff“ Aaseenixen

Allen voran das „Paradeschiff“ der Aaseenarren, die Aaseenixen. In ihrem fantasievollen und wie immer selbst genähten farbenfrohen Kostümen bewiesen sie unter dem Motto „Wenn der Hutmacher zum Mutmacher wird“ ihr großes Können. „Auch Corona konnte diese ehrgeizige Truppe nicht bremsen“, meinte der Moderator und NZA-Präsident Mortimer Behrendt.

Besonders hoch sei die gezeigte Leistung zu bewerten, weil die Gruppen quasi erst seit fünf Wochen wieder regelmäßig trainieren konnten.

Gardetanzsportgruppen der Aasee-Narren stellten Showdarbietungen vor Die Gardetanzsportgruppen der Aasee-Narren stellten ihre neue Showdarbietungen vor. Foto: hpe

Das gilt auch für die zahlenmäßig dezimierten Aaseesternchen, die als „Kriegerinnen mit Herz“ eine rasante Show auf die Bühne zauberten. Das Männerballett „Wellenbrecher“ ist tänzerisch in „Urlaubsstimmung“. Bei den Kleinsten, den Aaseeküken, geht es tierisch zu. Unter dem Slogan „Papageien, bunt sind wir alle gleich“ verzückten sie das Publikum. Unter ihnen übrigens auch der designierte Prinz Mario Engbers, der sich in einer kurzen Ansprache für das Engagement in der Jugendarbeit bei der NZA bedankte.

Vorfreude auf Session

„Geht hin zu den Veranstaltungen besonders auch der kleineren Gesellschaften und unterstützt sie so beim Neustart“, so der prinzliche Appell. Er selbst freue sich auf eine „klasse Session“, am 13. November bei seiner Proklamation zum Karnevalsauftakt vor dem Rathaus werden natürlich auch die NZA-Garden aufmarschieren.

Für ihr 25-jähriges Engagement im NZA-Tanzsport bekamen Bernhard und Birgit Averhoff eine Urkunde, Marie-Charlotte Dehne wurde für 55 aktive Jahre geehrt. Neue Ehrenmitglieder sind Sabrina Weduwen Lohren und Maik Pöpping.