Kampf für eine feste Bleibe für das Münster-Modell

In der Dominikanerkirche war das Münster-Modell schon mal zu sehen, in den Münster-Arkaden ebenfalls oder auch im Marianum an der Frauenstraße. Wenn es gezeigt wird, lockt es die Massen an. Aber es ist nur selten zu sehen, weil ein fester Ausstellungsort fehlt. In der jüngsten Ratssitzung gab es eine neuerliche Initiative mit dem Ziel, dem Modell eine Heimat zu geben. Dazu äußert sich Stefan Rethfeld, Vorsitzender des Vereines Münster-Modell.

