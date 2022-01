Ein Richter geht – und bleibt doch Richter

Werner Richter, Vorsitzender einer der Großen Strafkammern am Landgericht Münster, geht nach 40 Jahren in den Ruhestand. Ein Rückblick auf eine Karriere und spannende Fälle.

Richter bleibt er, das steht fest. Denn der Vorsitzende einer der Großen Strafkammern am Landgericht Münster heißt mit Nachnamen so wie sein Beruf auch: Richter. Vorname: Werner. Nach 40 Jahren im Dienst geht der Jurist in den Ruhestand. Am Montag ist sein letzter offizieller Arbeitstag.