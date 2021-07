Ein schwerer Casanova für den Zoo in Münster

Münsters Zoo hat einen neuen Elefanten: Nicolai (28), jünger und bulliger als sein Vorgänger, steht gerne bei den Elefantenkühen. Doch die haben zumindest in Münster ein dickes Fell.

Ja, ja der Nicolai, das ist einer. . . Sein Ruf eilt ihm nach Münster voraus. Nicolai (28) ist dem weiblichen Geschlecht durchaus zugetan und steht gerne bei den Elefantenkühen. Das war bereits im Amsterdamer Zoo Artis so. Doch da durfte der gesellige Bulle das nicht mehr. Zu viel Nachwuchsgefahr bei den Elefanten! „Casanova“ Nicolai stand am Ende allein da. Dabei hat er bereits 18 Jungtiere in den Zoos von Amsterdam und Hannover gezeugt, berichtet Marcel Alaze, Senior-Kurator im Allwetterzoo.