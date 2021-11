Ein Stück Heimat schaffen

Jetzt stehen die sieben Finalisten für den Bürgerpreis 2021 fest, der am 23. November im Rathaus feierlich übergeben werden soll. Zu den Vornominierten gehören einige Projektinitiativen, die geflüchteten Menschen ein Stück Heimat in Münster ermöglichen wollen.

„Ehrenamtliches Engagement ist für die Stadtgesellschaft wie das Salz in der Suppe“, brachte es der Vorsitzende der Stiftung Bürger für Münster, Hans-Peter Kosmider, am Donnerstag bei der Vorstellung der sieben Finalisten für den 17. Bürgerpreis 2021 auf den Punkt. Pandemiebedingt habe es in diesem Jahr zwar einige Bewerbungen weniger als sonst gegeben, aber dafür ausgesprochen qualifizierte, die das „breite Spektrum der bürgerschaftlichen Engagements in Münster spiegeln“, so Hans-Peter Kosmider. Das Thema „Münster – Heimat heute & morgen“ inspirierte auch einige Projektgruppen, die sich die Integration von Geflüchteten auf die Fahnen geschrieben haben.

Hier die Finalisten:

Das Begegnungszentrum Kinderhaus führt seit 2016 mit seinem Projekt „Westfalen für Anfänger“ Menschen mit Migrationsgeschichte und Einheimische zu vielfältigen kulturellen Aktivitäten zusammen und schafft ein Stück neue Heimat.

Courage Schülerstiftung: Schüler des Geschwister-Scholl-Gymansiums fördern Grundschulkinder, die es aufgrund von Herkunft, Sprache oder wirtschaftlichen Verhältnissen schwerer haben.

Die Initiative „Dein Brunnen für Münster“ hat viele Menschen mobilisiert, das Kunstwerk „Sketch For a Fountain“ wieder nach Münster an die Promenade zurückzuholen.

DJK Borussia, dessen Jugendabteilung einen „Borussen-Ferienpark“ für Kinder und Jugendliche geschaffen hat, deren Bewegungsmöglichkeiten coronabedingt eingeschränkt sind.

Das Projekt „Ein Rucksack voll Hoffnung“, das Obdachlose regelmäßig mit dem Nötigsten versorgt.

Das Kulturforum Nienberge hat ein Forum geschaffen, das auch von der benachbarten Grundschule genutzt werden kann. Es organisiert seitdem eine große Palette kultureller Veranstaltungen.

Der Sozialdienst katholischer Frauen hilft mit dem Frauentreff und einer Kleiderkammer wohnungslosen Frauen und hilft mit Kulturveranstaltungen und Gesprächsangeboten.

Der Bürgerpreis in Gold ist mit 5000 Euro dotiert, in Silber mit 2000 Euro und in Bronze mit 1000 Euro – ebenso wie der Jugendpreis. Unter den Finalisten werden am Dienstag (23. November) die vier Preisträger im Rathaus-Festsaal ausgezeichnet. Coronabedingt ist eine Anmeldung erforderlich unter kontakt@buerger-fuer­muenster.de. Es gilt die 2G-Regel.